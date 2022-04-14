Tokenomik Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Tokenomik Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Lihat cerapan utama tentang Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Maklumat

Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential!

$imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2!

With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀

Laman Web Rasmi:
https://infinitemoneyglitchx2.netlify.app/

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 23.88K
$ 23.88K$ 23.88K
Jumlah Bekalan:
$ 415.57M
$ 415.57M$ 415.57M
Bekalan Edaran:
$ 415.57M
$ 415.57M$ 415.57M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 23.88K
$ 23.88K$ 23.88K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00189496
$ 0.00189496$ 0.00189496
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00002601
$ 0.00002601$ 0.00002601
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik Infinite Money Glitch X2 (IMGX2): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token IMGX2 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token IMGX2 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik IMGX2, terokai IMGX2 harga langsung token!

IMGX2 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju IMGX2? Halaman ramalan harga IMGX2 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.