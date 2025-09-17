Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00214484$ 0.00214484 $ 0.00214484 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.42% Perubahan Harga (7D) +6.81% Perubahan Harga (7D) +6.81%

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, IPLR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IPLR sepanjang masa ialah $ 0.00214484, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IPLR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.42% dalam 24 jam dan +6.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.97K$ 13.97K $ 13.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.97K$ 13.97K $ 13.97K Bekalan Peredaran 994.82M 994.82M 994.82M Jumlah Bekalan 994,816,507.970721 994,816,507.970721 994,816,507.970721

Had Pasaran semasa Infinite Price Liquidity Rocket ialah $ 13.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IPLR ialah 994.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994816507.970721. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.97K.