Infinite Trading Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Infinite Trading Protocol (ITP) hari ini ialah $ 0.02044406, dengan 4.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ITP kepada USD penukaran adalah $ 0.02044406 setiap ITP.

Infinite Trading Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 96,383, dengan bekalan edaran sebanyak 4.71M ITP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ITP didagangkan antara $ 0.01921494 (rendah) dan $ 0.02049634 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02969891, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01241365.

Dalam prestasi jangka pendek, ITP dipindahkan -0.25% dalam sejam terakhir dan -2.49% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Infinite Trading Protocol (ITP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 96.38K$ 96.38K $ 96.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.50M$ 13.50M $ 13.50M Bekalan Peredaran 4.71M 4.71M 4.71M Jumlah Bekalan 660,146,957.2169611 660,146,957.2169611 660,146,957.2169611

