Tokenomik Infinite Trading Protocol (ITP)

Tokenomik Infinite Trading Protocol (ITP)

Lihat cerapan utama tentang Infinite Trading Protocol (ITP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:27:20 (UTC+8)
USD

Infinite Trading Protocol (ITP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Infinite Trading Protocol (ITP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 97.60K
$ 97.60K$ 97.60K
Jumlah Bekalan:
$ 660.15M
$ 660.15M$ 660.15M
Bekalan Edaran:
$ 4.71M
$ 4.71M$ 4.71M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 13.67M
$ 13.67M$ 13.67M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02969891
$ 0.02969891$ 0.02969891
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01241365
$ 0.01241365$ 0.01241365
Harga Semasa:
$ 0.02070912
$ 0.02070912$ 0.02070912

Infinite Trading Protocol (ITP) Maklumat

Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions.

Laman Web Rasmi:
https://www.infinitetrading.io/
Kertas putih:
https://docs.infinitetrading.io/

Tokenomik Infinite Trading Protocol (ITP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Infinite Trading Protocol (ITP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ITP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ITP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ITP, terokai ITP harga langsung token!

ITP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ITP? Halaman ramalan harga ITP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi