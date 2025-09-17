InfinitiCoin (INCO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01080927 $ 0.01080927 $ 0.01080927 24J Rendah $ 0.0108339 $ 0.0108339 $ 0.0108339 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01080927$ 0.01080927 $ 0.01080927 24J Tinggi $ 0.0108339$ 0.0108339 $ 0.0108339 Sepanjang Masa $ 0.02101208$ 0.02101208 $ 0.02101208 Harga Terendah $ 0.00838394$ 0.00838394 $ 0.00838394 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.05% Perubahan Harga (7D) +0.33% Perubahan Harga (7D) +0.33%

InfinitiCoin (INCO) harga masa nyata ialah $0.01082103. Sepanjang 24 jam yang lalu, INCO didagangkan antara $ 0.01080927 rendah dan $ 0.0108339 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INCO sepanjang masa ialah $ 0.02101208, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00838394.

Dari segi prestasi jangka pendek, INCO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.05% dalam 24 jam dan +0.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

InfinitiCoin (INCO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.82M$ 10.82M $ 10.82M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.82M$ 10.82M $ 10.82M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa InfinitiCoin ialah $ 10.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INCO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.82M.