Tokenomik InfinitiCoin (INCO)

Lihat cerapan utama tentang InfinitiCoin (INCO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
InfinitiCoin (INCO) Maklumat

InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project’s mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin’s focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide.

Laman Web Rasmi:
https://www.infiniticoin.com/
Kertas putih:
https://infiniticoin.com/InfinitiCoin%20-White%C2%A0-Paper.pdf

InfinitiCoin (INCO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk InfinitiCoin (INCO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.73M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.73M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02101208
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00838394
Harga Semasa:
$ 0.01073462
Tokenomik InfinitiCoin (INCO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik InfinitiCoin (INCO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token INCO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token INCO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik INCO, terokai INCO harga langsung token!

INCO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju INCO? Halaman ramalan harga INCO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.