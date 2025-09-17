Infinity (8) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01459634$ 0.01459634 $ 0.01459634 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.14% Perubahan Harga (1D) -0.95% Perubahan Harga (7D) -22.42% Perubahan Harga (7D) -22.42%

Infinity (8) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, 8 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 8 sepanjang masa ialah $ 0.01459634, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, 8 telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, -0.95% dalam 24 jam dan -22.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Infinity (8) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.04K$ 31.04K $ 31.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.04K$ 31.04K $ 31.04K Bekalan Peredaran 88.89M 88.89M 88.89M Jumlah Bekalan 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Had Pasaran semasa Infinity ialah $ 31.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 8 ialah 88.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 88888888.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.04K.