Infinity Rocket (IRT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00262437 $ 0.00262437 $ 0.00262437 24J Rendah $ 0.00274972 $ 0.00274972 $ 0.00274972 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00262437$ 0.00262437 $ 0.00262437 24J Tinggi $ 0.00274972$ 0.00274972 $ 0.00274972 Sepanjang Masa $ 0.058618$ 0.058618 $ 0.058618 Harga Terendah $ 0.00166267$ 0.00166267 $ 0.00166267 Perubahan Harga (1J) +0.61% Perubahan Harga (1D) -1.78% Perubahan Harga (7D) +9.33% Perubahan Harga (7D) +9.33%

Infinity Rocket (IRT) harga masa nyata ialah $0.00269438. Sepanjang 24 jam yang lalu, IRT didagangkan antara $ 0.00262437 rendah dan $ 0.00274972 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IRT sepanjang masa ialah $ 0.058618, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00166267.

Dari segi prestasi jangka pendek, IRT telah berubah sebanyak +0.61% sejak sejam yang lalu, -1.78% dalam 24 jam dan +9.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Infinity Rocket (IRT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 248.20K$ 248.20K $ 248.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 539.00K$ 539.00K $ 539.00K Bekalan Peredaran 92.10M 92.10M 92.10M Jumlah Bekalan 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Had Pasaran semasa Infinity Rocket ialah $ 248.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IRT ialah 92.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 539.00K.