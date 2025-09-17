Lagi Mengenai IRT

Infinity Rocket Logo

Infinity Rocket Harga (IRT)

Tidak tersenarai

1 IRT ke USD Harga Langsung:

$0.0026783
$0.0026783$0.0026783
-2.30%1D
USD
Infinity Rocket (IRT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:35:38 (UTC+8)

Infinity Rocket (IRT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00262437
24J Rendah
$ 0.00274972
24J Tinggi

$ 0.00262437
$ 0.00274972
$ 0.058618
$ 0.00166267
+0.61%

-1.78%

+9.33%

+9.33%

Infinity Rocket (IRT) harga masa nyata ialah $0.00269438. Sepanjang 24 jam yang lalu, IRT didagangkan antara $ 0.00262437 rendah dan $ 0.00274972 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IRT sepanjang masa ialah $ 0.058618, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00166267.

Dari segi prestasi jangka pendek, IRT telah berubah sebanyak +0.61% sejak sejam yang lalu, -1.78% dalam 24 jam dan +9.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Infinity Rocket (IRT) Maklumat Pasaran

$ 248.20K
--
$ 539.00K
92.10M
200,000,000.0
Had Pasaran semasa Infinity Rocket ialah $ 248.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IRT ialah 92.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 539.00K.

Infinity Rocket (IRT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Infinity Rocket kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Infinity Rocket kepada USD adalah $ +0.0002000528.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Infinity Rocket kepada USD adalah $ +0.0004861297.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Infinity Rocket kepada USD adalah $ +0.0008917480408371143.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.78%
30 Hari$ +0.0002000528+7.42%
60 Hari$ +0.0004861297+18.04%
90 Hari$ +0.0008917480408371143+49.47%

Apakah itu Infinity Rocket (IRT)

Multi-purpose Launchpad Platform

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Infinity Rocket (IRT) Sumber

Laman Web Rasmi

Infinity Rocket Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Infinity Rocket (IRT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Infinity Rocket (IRT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Infinity Rocket.

Semak Infinity Rocket ramalan harga sekarang!

IRT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Infinity Rocket (IRT)

Memahami tokenomik Infinity Rocket (IRT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IRT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Infinity Rocket (IRT)

Berapakah nilai Infinity Rocket (IRT) hari ini?
Harga langsung IRT dalam USD ialah 0.00269438 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IRT ke USD?
Harga semasa IRT ke USD ialah $ 0.00269438. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Infinity Rocket?
Had pasaran untuk IRT ialah $ 248.20K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IRT?
Bekalan edaran IRT ialah 92.10M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IRT?
IRT mencapai harga ATH sebanyak 0.058618 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IRT?
IRT melihat harga ATL sebanyak 0.00166267 USD.
Berapakah jumlah dagangan IRT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IRTialah -- USD.
Adakah IRT akan naik lebih tinggi tahun ini?
IRT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IRTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:35:38 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.