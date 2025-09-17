Apakah itu InfinityBit Token (IBIT)

InfinityBit will be the first Centralised Crypto Exchange (CEX) with on-chain verifiable proof of reserves. Experience unparalleled transparency where every asset held aligns 1:1 with the underlying asset, not fluctuating derivatives. Anyone can self-audit the exchange at any time. About InfinityBit Welcome to InfinityBit, the frontier crypto exchange, where blockchain technology meets market-leading AI. We are a technology-driven company, focused on reshaping the landscape of Centralised Crypto Exchanges (CEX). At InfinityBit, we pioneer innovations that revolutionize the cryptocurrency trading space and make it a more transparent, reliable, and user-friendly exchange to trade Bitcoin, Ethereum, buy LTC, and more. buy LTC The founding of InfinityBit Our crypto journey began under the visionary leadership of our Co-Founders Alyssa McKeown and Stefano. Alyssa, an exceptional tech maven, holds the positions of Director, CTO, and CVO, while Stefano brings his extraordinary marketing acumen to the role of CMO. Together, they are assembling a comprehensive team of dedicated and innovative professionals who are committed to pushing the boundaries of what is possible in blockchain and AI technology. Key Innovations Our uniqueness lies in our application of the revolutionary public permissioned blockchain, the FSB. Unlike any other, our centralised exchange is fully on-chain verifiable, promoting a level of transparency that is unprecedented in the industry. From deposits and withdrawals to trade executions, every transaction is visible and verifiable on the blockchain. This real-time self-audit capability offers an unmatched level of trust to our users. AI-Powered Trading We are also developing an AI-powered automated trading system that will bring the power of machine learning to the hands of our customers. This state-of-the-art system uses AI-driven trade signals to execute automated trades on the InfinityBit exchange, providing a significant edge in today's competitive trading environment. IBIT Token As part of our commitment to deliver value to our users, we accept the token IBIT, an ERC20 token on the Ethereum blockchain, for a 50% reduction in trading fees on our platform. In addition, IBIT holders can access our customizable, AI-powered automated trading system, giving them an advantage that is unparalleled in the industry. A transparent and open future At InfinityBit, we believe in the power of technology to create a more open, accessible, and fair financial future. We are committed to driving forward-thinking strategies, integrating emerging technologies seamlessly, and fostering a culture of innovation and transparency. We invite you to join us on this exciting journey and look forward to shaping the future of the crypto industry together.

InfinityBit Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai InfinityBit Token (IBIT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset InfinityBit Token (IBIT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk InfinityBit Token.

Semak InfinityBit Token ramalan harga sekarang!

IBIT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik InfinityBit Token (IBIT)

Memahami tokenomik InfinityBit Token (IBIT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IBIT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai InfinityBit Token (IBIT) Berapakah nilai InfinityBit Token (IBIT) hari ini? Harga langsung IBIT dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa IBIT ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa IBIT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran InfinityBit Token? Had pasaran untuk IBIT ialah $ 38.48K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran IBIT? Bekalan edaran IBIT ialah 3.58B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IBIT? IBIT mencapai harga ATH sebanyak 0.00481387 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IBIT? IBIT melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan IBIT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IBITialah -- USD . Adakah IBIT akan naik lebih tinggi tahun ini? IBIT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IBITramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

InfinityBit Token (IBIT) Kemas Kini Industri Penting