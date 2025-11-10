InfluenceHer Harga Hari Ini

Harga langsung InfluenceHer (INFLU) hari ini ialah $ 0.00010585, dengan 2.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa INFLU kepada USD penukaran adalah $ 0.00010585 setiap INFLU.

InfluenceHer kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 104,030, dengan bekalan edaran sebanyak 982.77M INFLU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, INFLU didagangkan antara $ 0.00010323 (rendah) dan $ 0.00010629 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00057565, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006745.

Dalam prestasi jangka pendek, INFLU dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +17.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

InfluenceHer (INFLU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 104.03K$ 104.03K $ 104.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 104.03K$ 104.03K $ 104.03K Bekalan Peredaran 982.77M 982.77M 982.77M Jumlah Bekalan 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322

