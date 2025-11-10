Tokenomik InfluenceHer (INFLU)

Lihat cerapan utama tentang InfluenceHer (INFLU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:27:21 (UTC+8)
USD

InfluenceHer (INFLU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk InfluenceHer (INFLU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 110.65K
Jumlah Bekalan:
$ 982.77M
Bekalan Edaran:
$ 982.77M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 110.65K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00011259
InfluenceHer (INFLU) Maklumat

The creator economy is evolving, and InfluenceHer is at the forefront of this transformation. We are building a Web3-powered ecosystem that merges the proven profitability of OnlyFans management with cutting-edge blockchain technology. Our mission is to empower creators, offer passive income opportunities to investors, and redefine what’s possible in digital content monetization.

Transparency: Daily earnings via Telegram bot.

Sustainability: A token economy backed by creator revenue.

Utility-First: $INFLU is designed to reward stakeholders based on platform performance.

Community-Driven: We offer opportunities for both investors and newcomers to participate in the creator economy.

Laman Web Rasmi:
https://www.influenceher.app/
Kertas putih:
https://influenceher.gitbook.io/docs

Tokenomik InfluenceHer (INFLU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik InfluenceHer (INFLU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token INFLU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token INFLU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik INFLU, terokai INFLU harga langsung token!

INFLU Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju INFLU? Halaman ramalan harga INFLU kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

