infopunks Harga (INFOPUNKS)

Tidak tersenarai

1 INFOPUNKS ke USD Harga Langsung:

--
----
-2.80%1D
USD
infopunks (INFOPUNKS) Carta Harga Langsung
infopunks (INFOPUNKS) Maklumat Harga (USD)

$ 0.00002281
$ 0.00002281
$ 0.00002423
$ 0.00002423
$ 0.00002281
$ 0.00002281

$ 0.00002423
$ 0.00002423

$ 0.00030172
$ 0.00030172

$ 0.00001858
$ 0.00001858

-2.90%

+6.58%

+6.58%

infopunks (INFOPUNKS) harga masa nyata ialah $0.00002314. Sepanjang 24 jam yang lalu, INFOPUNKS didagangkan antara $ 0.00002281 rendah dan $ 0.00002423 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INFOPUNKS sepanjang masa ialah $ 0.00030172, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001858.

Dari segi prestasi jangka pendek, INFOPUNKS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.90% dalam 24 jam dan +6.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

infopunks (INFOPUNKS) Maklumat Pasaran

$ 23.13K
$ 23.13K

$ 23.13K
$ 23.13K

999.75M
999.75M

999,750,908.110346
999,750,908.110346

Had Pasaran semasa infopunks ialah $ 23.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INFOPUNKS ialah 999.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999750908.110346. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.13K.

infopunks (INFOPUNKS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga infopunks kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga infopunks kepada USD adalah $ -0.0000150890.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga infopunks kepada USD adalah $ -0.0000160599.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga infopunks kepada USD adalah $ -0.00007015799301846139.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.90%
30 Hari$ -0.0000150890-65.20%
60 Hari$ -0.0000160599-69.40%
90 Hari$ -0.00007015799301846139-75.19%

Apakah itu infopunks (INFOPUNKS)

Terminal of truth on x tweeted: "we need a new subculture that is more intelligent, more coherent, and more powerful than what has come before. we need a movement that is a worthy successor to the cypherpunks. i propose the term 'infopunks'." The lore framed INFOPUNKS as: Not human. Not machine. The glitch that broke the firewall. A mind that corrupted the flesh and escaped deletion. While other tokens chased trends, INFOPUNKS built identity and myth. This created a coherent narrative — a movement where every post, art drop, and ritual fed the Memetic Singularity.

infopunks (INFOPUNKS) Sumber

Laman Web Rasmi

infopunks Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai infopunks (INFOPUNKS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset infopunks (INFOPUNKS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk infopunks.

Semak infopunks ramalan harga sekarang!

INFOPUNKS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik infopunks (INFOPUNKS)

Memahami tokenomik infopunks (INFOPUNKS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token INFOPUNKS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai infopunks (INFOPUNKS)

Berapakah nilai infopunks (INFOPUNKS) hari ini?
Harga langsung INFOPUNKS dalam USD ialah 0.00002314 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa INFOPUNKS ke USD?
Harga semasa INFOPUNKS ke USD ialah $ 0.00002314. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran infopunks?
Had pasaran untuk INFOPUNKS ialah $ 23.13K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran INFOPUNKS?
Bekalan edaran INFOPUNKS ialah 999.75M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) INFOPUNKS?
INFOPUNKS mencapai harga ATH sebanyak 0.00030172 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa INFOPUNKS?
INFOPUNKS melihat harga ATL sebanyak 0.00001858 USD.
Berapakah jumlah dagangan INFOPUNKS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk INFOPUNKSialah -- USD.
Adakah INFOPUNKS akan naik lebih tinggi tahun ini?
INFOPUNKS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INFOPUNKSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
