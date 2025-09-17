infopunks (INFOPUNKS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00002281 24J Tinggi $ 0.00002423 Sepanjang Masa $ 0.00030172 Harga Terendah $ 0.00001858 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -2.90% Perubahan Harga (7D) +6.58%

infopunks (INFOPUNKS) harga masa nyata ialah $0.00002314. Sepanjang 24 jam yang lalu, INFOPUNKS didagangkan antara $ 0.00002281 rendah dan $ 0.00002423 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INFOPUNKS sepanjang masa ialah $ 0.00030172, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001858.

Dari segi prestasi jangka pendek, INFOPUNKS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.90% dalam 24 jam dan +6.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

infopunks (INFOPUNKS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.13K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.13K Bekalan Peredaran 999.75M Jumlah Bekalan 999,750,908.110346

Had Pasaran semasa infopunks ialah $ 23.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INFOPUNKS ialah 999.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999750908.110346. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.13K.