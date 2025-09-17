Infrared Bera (IBERA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.29 $ 2.29 $ 2.29 24J Rendah $ 2.4 $ 2.4 $ 2.4 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.29$ 2.29 $ 2.29 24J Tinggi $ 2.4$ 2.4 $ 2.4 Sepanjang Masa $ 8.98$ 8.98 $ 8.98 Harga Terendah $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Perubahan Harga (1J) +1.12% Perubahan Harga (1D) +2.68% Perubahan Harga (7D) -0.21% Perubahan Harga (7D) -0.21%

Infrared Bera (IBERA) harga masa nyata ialah $2.38. Sepanjang 24 jam yang lalu, IBERA didagangkan antara $ 2.29 rendah dan $ 2.4 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IBERA sepanjang masa ialah $ 8.98, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.41.

Dari segi prestasi jangka pendek, IBERA telah berubah sebanyak +1.12% sejak sejam yang lalu, +2.68% dalam 24 jam dan -0.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Infrared Bera (IBERA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 192.01M$ 192.01M $ 192.01M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 192.02M$ 192.02M $ 192.02M Bekalan Peredaran 81.34M 81.34M 81.34M Jumlah Bekalan 81,339,157.37165798 81,339,157.37165798 81,339,157.37165798

Had Pasaran semasa Infrared Bera ialah $ 192.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IBERA ialah 81.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 81339157.37165798. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 192.02M.