Infrared BGT (IBGT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 2.31 24J Tinggi $ 2.42 Sepanjang Masa $ 11.74 Harga Terendah $ 1.71 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) +1.55% Perubahan Harga (7D) -3.39%

Infrared BGT (IBGT) harga masa nyata ialah $2.41. Sepanjang 24 jam yang lalu, IBGT didagangkan antara $ 2.31 rendah dan $ 2.42 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IBGT sepanjang masa ialah $ 11.74, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.71.

Dari segi prestasi jangka pendek, IBGT telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, +1.55% dalam 24 jam dan -3.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Infrared BGT (IBGT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.52M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.52M Bekalan Peredaran 15.61M Jumlah Bekalan 15,608,289.18718829

Had Pasaran semasa Infrared BGT ialah $ 37.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IBGT ialah 15.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 15608289.18718829. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.52M.