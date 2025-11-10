infraX Harga Hari Ini

Harga langsung infraX (INFRA) hari ini ialah $ 0.494998, dengan 2.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa INFRA kepada USD penukaran adalah $ 0.494998 setiap INFRA.

infraX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 495,117, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00M INFRA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, INFRA didagangkan antara $ 0.471786 (rendah) dan $ 0.498911 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 45.71, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.327661.

Dalam prestasi jangka pendek, INFRA dipindahkan +0.67% dalam sejam terakhir dan -14.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

infraX (INFRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 495.12K$ 495.12K $ 495.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 495.12K$ 495.12K $ 495.12K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa infraX ialah $ 495.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INFRA ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 495.12K.