Injective Quants (QUNT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.0023128 24J Tinggi $ 0.00270691 Sepanjang Masa $ 0.0313927 Harga Terendah $ 0.0014318 Perubahan Harga (1J) +0.95% Perubahan Harga (1D) +8.73% Perubahan Harga (7D) -1.47%

Injective Quants (QUNT) harga masa nyata ialah $0.00261767. Sepanjang 24 jam yang lalu, QUNT didagangkan antara $ 0.0023128 rendah dan $ 0.00270691 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QUNT sepanjang masa ialah $ 0.0313927, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0014318.

Dari segi prestasi jangka pendek, QUNT telah berubah sebanyak +0.95% sejak sejam yang lalu, +8.73% dalam 24 jam dan -1.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Injective Quants (QUNT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.58M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.58M Bekalan Peredaran 604.89M Jumlah Bekalan 604,886,557.0

Had Pasaran semasa Injective Quants ialah $ 1.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QUNT ialah 604.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 604886557.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.58M.