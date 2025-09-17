Lagi Mengenai QUNT

Injective Quants Logo

Injective Quants Harga (QUNT)

Tidak tersenarai

1 QUNT ke USD Harga Langsung:

$0.00261474
+11.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Injective Quants (QUNT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:21:30 (UTC+8)

Injective Quants (QUNT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0023128
24J Rendah
$ 0.00270691
24J Tinggi

$ 0.0023128
$ 0.00270691
$ 0.0313927
$ 0.0014318
+0.95%

+8.73%

-1.47%

-1.47%

Injective Quants (QUNT) harga masa nyata ialah $0.00261767. Sepanjang 24 jam yang lalu, QUNT didagangkan antara $ 0.0023128 rendah dan $ 0.00270691 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QUNT sepanjang masa ialah $ 0.0313927, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0014318.

Dari segi prestasi jangka pendek, QUNT telah berubah sebanyak +0.95% sejak sejam yang lalu, +8.73% dalam 24 jam dan -1.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Injective Quants (QUNT) Maklumat Pasaran

$ 1.58M
--
$ 1.58M
604.89M
604,886,557.0
Had Pasaran semasa Injective Quants ialah $ 1.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QUNT ialah 604.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 604886557.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.58M.

Injective Quants (QUNT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Injective Quants kepada USD adalah $ +0.00021019.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Injective Quants kepada USD adalah $ -0.0002494369.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Injective Quants kepada USD adalah $ -0.0002709516.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Injective Quants kepada USD adalah $ +0.0002598789658064482.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00021019+8.73%
30 Hari$ -0.0002494369-9.52%
60 Hari$ -0.0002709516-10.35%
90 Hari$ +0.0002598789658064482+11.02%

Apakah itu Injective Quants (QUNT)

$QUNT will sit on faces.

Injective Quants (QUNT) Sumber

Laman Web Rasmi

Injective Quants Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Injective Quants (QUNT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Injective Quants (QUNT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Injective Quants.

Semak Injective Quants ramalan harga sekarang!

QUNT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Injective Quants (QUNT)

Memahami tokenomik Injective Quants (QUNT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QUNT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Injective Quants (QUNT)

Berapakah nilai Injective Quants (QUNT) hari ini?
Harga langsung QUNT dalam USD ialah 0.00261767 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa QUNT ke USD?
Harga semasa QUNT ke USD ialah $ 0.00261767. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Injective Quants?
Had pasaran untuk QUNT ialah $ 1.58M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran QUNT?
Bekalan edaran QUNT ialah 604.89M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QUNT?
QUNT mencapai harga ATH sebanyak 0.0313927 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QUNT?
QUNT melihat harga ATL sebanyak 0.0014318 USD.
Berapakah jumlah dagangan QUNT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QUNTialah -- USD.
Adakah QUNT akan naik lebih tinggi tahun ini?
QUNT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QUNTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Injective Quants (QUNT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

