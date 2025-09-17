Lagi Mengenai INK

Maklumat Harga INK

Laman Web Rasmi INK

Tokenomik INK

Ramalan Harga INK

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Ink Logo

Ink Harga (INK)

Tidak tersenarai

1 INK ke USD Harga Langsung:

$0.00057619
$0.00057619$0.00057619
+4.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Ink (INK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:07:33 (UTC+8)

Ink (INK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00049906
$ 0.00049906$ 0.00049906
24J Rendah
$ 0.00060606
$ 0.00060606$ 0.00060606
24J Tinggi

$ 0.00049906
$ 0.00049906$ 0.00049906

$ 0.00060606
$ 0.00060606$ 0.00060606

$ 0.94183
$ 0.94183$ 0.94183

$ 0.00021265
$ 0.00021265$ 0.00021265

-0.00%

+4.07%

+40.92%

+40.92%

Ink (INK) harga masa nyata ialah $0.00057588. Sepanjang 24 jam yang lalu, INK didagangkan antara $ 0.00049906 rendah dan $ 0.00060606 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INK sepanjang masa ialah $ 0.94183, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00021265.

Dari segi prestasi jangka pendek, INK telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +4.07% dalam 24 jam dan +40.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ink (INK) Maklumat Pasaran

$ 267.21K
$ 267.21K$ 267.21K

--
----

$ 575.99K
$ 575.99K$ 575.99K

463.91M
463.91M 463.91M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ink ialah $ 267.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INK ialah 463.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 575.99K.

Ink (INK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Ink kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ink kepada USD adalah $ -0.0001169941.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ink kepada USD adalah $ -0.0001286814.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ink kepada USD adalah $ -0.0001976030054870647.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.07%
30 Hari$ -0.0001169941-20.31%
60 Hari$ -0.0001286814-22.34%
90 Hari$ -0.0001976030054870647-25.54%

Apakah itu Ink (INK)

Ink is a decentralised solution harnessing the combined power of Consortium Blockchain, Public Blockchain and Cross-chain Interoperability for the global Creative Industry. The vision of Ink is to provide Sovereign Consortium Blockchain to different use cases, to redefine roles, content and behaviours within the industry, and to build for the Creative Industry a decentralised infrastructure in which various applications can be created and correlate to each other under one highly integrated system. Based on a credible and stable public blockchain, an Intellectual Property Asset Exchange is built as a trusted corridor for content-to-liquid-asset conversion and token issuance, making it an integrated ecosystem. Furthermore, defining and developing the cross-chain protocol enables value and information to flow freely between public blockchain and consortium blockchain.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Ink (INK) Sumber

Laman Web Rasmi

Ink Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ink (INK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ink (INK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ink.

Semak Ink ramalan harga sekarang!

INK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Ink (INK)

Memahami tokenomik Ink (INK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token INK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ink (INK)

Berapakah nilai Ink (INK) hari ini?
Harga langsung INK dalam USD ialah 0.00057588 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa INK ke USD?
Harga semasa INK ke USD ialah $ 0.00057588. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ink?
Had pasaran untuk INK ialah $ 267.21K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran INK?
Bekalan edaran INK ialah 463.91M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) INK?
INK mencapai harga ATH sebanyak 0.94183 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa INK?
INK melihat harga ATL sebanyak 0.00021265 USD.
Berapakah jumlah dagangan INK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk INKialah -- USD.
Adakah INK akan naik lebih tinggi tahun ini?
INK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:07:33 (UTC+8)

Ink (INK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.