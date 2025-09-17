Ink (INK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00049906 $ 0.00049906 $ 0.00049906 24J Rendah $ 0.00060606 $ 0.00060606 $ 0.00060606 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00049906$ 0.00049906 $ 0.00049906 24J Tinggi $ 0.00060606$ 0.00060606 $ 0.00060606 Sepanjang Masa $ 0.94183$ 0.94183 $ 0.94183 Harga Terendah $ 0.00021265$ 0.00021265 $ 0.00021265 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +4.07% Perubahan Harga (7D) +40.92% Perubahan Harga (7D) +40.92%

Ink (INK) harga masa nyata ialah $0.00057588. Sepanjang 24 jam yang lalu, INK didagangkan antara $ 0.00049906 rendah dan $ 0.00060606 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INK sepanjang masa ialah $ 0.94183, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00021265.

Dari segi prestasi jangka pendek, INK telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +4.07% dalam 24 jam dan +40.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ink (INK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 267.21K$ 267.21K $ 267.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 575.99K$ 575.99K $ 575.99K Bekalan Peredaran 463.91M 463.91M 463.91M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ink ialah $ 267.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INK ialah 463.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 575.99K.