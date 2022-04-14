Tokenomik INN (BLOCK INN)

Lihat cerapan utama tentang INN (BLOCK INN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
INN (BLOCK INN) Maklumat

Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape.

Laman Web Rasmi:
https://blockinn.estate/
Kertas putih:
https://blockinn.gitbook.io/blockinn/

INN (BLOCK INN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk INN (BLOCK INN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 62.57K
Jumlah Bekalan:
$ 110.00M
Bekalan Edaran:
$ 110.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 62.57K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.025923
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00056877
Tokenomik INN (BLOCK INN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik INN (BLOCK INN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BLOCK INN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BLOCK INN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BLOCK INN, terokai BLOCK INN harga langsung token!

BLOCK INN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BLOCK INN? Halaman ramalan harga BLOCK INN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.