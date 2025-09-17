Innova (INN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00225014 $ 0.00225014 $ 0.00225014 24J Rendah $ 0.00225081 $ 0.00225081 $ 0.00225081 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00225014$ 0.00225014 $ 0.00225014 24J Tinggi $ 0.00225081$ 0.00225081 $ 0.00225081 Sepanjang Masa $ 16.72$ 16.72 $ 16.72 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) -13.90% Perubahan Harga (7D) -13.90%

Innova (INN) harga masa nyata ialah $0.00225054. Sepanjang 24 jam yang lalu, INN didagangkan antara $ 0.00225014 rendah dan $ 0.00225081 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INN sepanjang masa ialah $ 16.72, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, INN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan -13.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Innova (INN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 21.98$ 21.98 $ 21.98 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.51K$ 40.51K $ 40.51K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 18,000,000.0 18,000,000.0 18,000,000.0

Had Pasaran semasa Innova ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 21.98. Bekalan edaran INN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 18000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.51K.