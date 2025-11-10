Innovosens Harga Hari Ini

Harga langsung Innovosens (ISENS) hari ini ialah --, dengan 4.82% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ISENS kepada USD penukaran adalah -- setiap ISENS.

Innovosens kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 236,308, dengan bekalan edaran sebanyak 990.42M ISENS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ISENS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00147605, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ISENS dipindahkan +1.27% dalam sejam terakhir dan -17.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Innovosens (ISENS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 236.31K$ 236.31K $ 236.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 236.31K$ 236.31K $ 236.31K Bekalan Peredaran 990.42M 990.42M 990.42M Jumlah Bekalan 990,424,748.2791611 990,424,748.2791611 990,424,748.2791611

Had Pasaran semasa Innovosens ialah $ 236.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ISENS ialah 990.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990424748.2791611. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 236.31K.