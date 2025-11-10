Tokenomik Innovosens (ISENS)

Lihat cerapan utama tentang Innovosens (ISENS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:11:02 (UTC+8)
USD

Innovosens (ISENS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Innovosens (ISENS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 262.84K
Jumlah Bekalan:
$ 990.42M
Bekalan Edaran:
$ 990.42M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 262.84K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00147605
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00026628
Innovosens (ISENS) Maklumat

We are a pioneering health-tech company transforming real-time performance and safety through sweat-sensing biowearables.

From athletes to frontline workers, our flagship wearable Hydrosense tracks hydration and electrolyte loss non-invasively—unlocking a new frontier in human physiology, powered by digital biomarkers and Web3.

Backed by Sony, the European Commission, and a strong network of researchers and investors, we’re bringing sweat to the blockchain—combining health, innovation, and decentralization.

Laman Web Rasmi:
https://innovosens.com/

Tokenomik Innovosens (ISENS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Innovosens (ISENS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ISENS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ISENS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ISENS, terokai ISENS harga langsung token!

ISENS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ISENS? Halaman ramalan harga ISENS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

