InpulseX (IPX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00164378$ 0.00164378 $ 0.00164378 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.73% Perubahan Harga (7D) +5.01% Perubahan Harga (7D) +5.01%

InpulseX (IPX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, IPX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IPX sepanjang masa ialah $ 0.00164378, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IPX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.73% dalam 24 jam dan +5.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

InpulseX (IPX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 2.57$ 2.57 $ 2.57 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 201.76K$ 201.76K $ 201.76K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Had Pasaran semasa InpulseX ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.57. Bekalan edaran IPX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 6000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 201.76K.