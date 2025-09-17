Inscribe (INS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01006595 $ 0.01006595 $ 0.01006595 24J Rendah $ 0.01048721 $ 0.01048721 $ 0.01048721 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01006595$ 0.01006595 $ 0.01006595 24J Tinggi $ 0.01048721$ 0.01048721 $ 0.01048721 Sepanjang Masa $ 0.883384$ 0.883384 $ 0.883384 Harga Terendah $ 0.00392626$ 0.00392626 $ 0.00392626 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) +0.34% Perubahan Harga (7D) +6.13% Perubahan Harga (7D) +6.13%

Inscribe (INS) harga masa nyata ialah $0.01046902. Sepanjang 24 jam yang lalu, INS didagangkan antara $ 0.01006595 rendah dan $ 0.01048721 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INS sepanjang masa ialah $ 0.883384, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00392626.

Dari segi prestasi jangka pendek, INS telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +0.34% dalam 24 jam dan +6.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Inscribe (INS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 229.66K$ 229.66K $ 229.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Bekalan Peredaran 21.91M 21.91M 21.91M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Inscribe ialah $ 229.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INS ialah 21.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.05M.