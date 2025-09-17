Lagi Mengenai INS

Inscribe Logo

Inscribe Harga (INS)

Tidak tersenarai

1 INS ke USD Harga Langsung:

$0.01046473
$0.01046473$0.01046473
+0.40%1D
mexc
USD
Inscribe (INS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:36:00 (UTC+8)

Inscribe (INS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01006595
$ 0.01006595$ 0.01006595
24J Rendah
$ 0.01048721
$ 0.01048721$ 0.01048721
24J Tinggi

$ 0.01006595
$ 0.01006595$ 0.01006595

$ 0.01048721
$ 0.01048721$ 0.01048721

$ 0.883384
$ 0.883384$ 0.883384

$ 0.00392626
$ 0.00392626$ 0.00392626

+0.04%

+0.34%

+6.13%

+6.13%

Inscribe (INS) harga masa nyata ialah $0.01046902. Sepanjang 24 jam yang lalu, INS didagangkan antara $ 0.01006595 rendah dan $ 0.01048721 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INS sepanjang masa ialah $ 0.883384, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00392626.

Dari segi prestasi jangka pendek, INS telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +0.34% dalam 24 jam dan +6.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Inscribe (INS) Maklumat Pasaran

$ 229.66K
$ 229.66K$ 229.66K

--
----

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

21.91M
21.91M 21.91M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Inscribe ialah $ 229.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INS ialah 21.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.05M.

Inscribe (INS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Inscribe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Inscribe kepada USD adalah $ +0.0007506077.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Inscribe kepada USD adalah $ +0.0021298823.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Inscribe kepada USD adalah $ +0.004318707021676051.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.34%
30 Hari$ +0.0007506077+7.17%
60 Hari$ +0.0021298823+20.34%
90 Hari$ +0.004318707021676051+70.22%

Apakah itu Inscribe (INS)

Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click. Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks. Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe.

Inscribe (INS) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Inscribe Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Inscribe (INS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Inscribe (INS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Inscribe.

Semak Inscribe ramalan harga sekarang!

INS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Inscribe (INS)

Memahami tokenomik Inscribe (INS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token INS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Inscribe (INS)

Berapakah nilai Inscribe (INS) hari ini?
Harga langsung INS dalam USD ialah 0.01046902 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa INS ke USD?
Harga semasa INS ke USD ialah $ 0.01046902. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Inscribe?
Had pasaran untuk INS ialah $ 229.66K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran INS?
Bekalan edaran INS ialah 21.91M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) INS?
INS mencapai harga ATH sebanyak 0.883384 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa INS?
INS melihat harga ATL sebanyak 0.00392626 USD.
Berapakah jumlah dagangan INS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk INSialah -- USD.
Adakah INS akan naik lebih tinggi tahun ini?
INS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:36:00 (UTC+8)

