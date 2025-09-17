InsightX (INX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00593955 24J Tinggi $ 0.00608267 Sepanjang Masa $ 0.01190125 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.48% Perubahan Harga (1D) -1.88% Perubahan Harga (7D) -0.49%

InsightX (INX) harga masa nyata ialah $0.00595366. Sepanjang 24 jam yang lalu, INX didagangkan antara $ 0.00593955 rendah dan $ 0.00608267 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INX sepanjang masa ialah $ 0.01190125, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, INX telah berubah sebanyak -0.48% sejak sejam yang lalu, -1.88% dalam 24 jam dan -0.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

InsightX (INX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.22M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.49M Bekalan Peredaran 205.17M Jumlah Bekalan 250,000,000.0

Had Pasaran semasa InsightX ialah $ 1.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INX ialah 205.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.49M.