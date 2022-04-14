Tokenomik InsightX (INX)

Lihat cerapan utama tentang InsightX (INX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
InsightX (INX) Maklumat

At InsightX, our mission is to completely change the way people trade cryptocurrency. We do this by using the powerful Ethereum blockchain data. Our goal is to give traders valuable information that helps them make their trading strategies better.

We stand at the forefront of decentralized finance, aiming to expand the horizons of cryptocurrency utilization. Our main focus is on consistently exploring fresh and inventive concepts that can reshape the way people interact with digital currencies. We offer various tools and platforms, like wallet scanners and personalized dashboards, to make sure every trader can confidently navigate the world of digital assets.

We want to help traders succeed and feel confident in what they're doing. Join us on this big journey. We're driven by our ambition to make things happen, and every bit of information we provide brings us closer to a better financial future for everyone. Welcome to InsightX – where we're not just guessing what the future of finance will be like, we're shaping it.

Laman Web Rasmi:
https://insightx.network/
Kertas putih:
https://insightx.gitbook.io/insightx-whitepaper/introduction/insightx

InsightX (INX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk InsightX (INX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.08M
$ 1.08M
Jumlah Bekalan:
$ 250.00M
$ 250.00M
Bekalan Edaran:
$ 205.17M
$ 205.17M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.32M
$ 1.32M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01190125
$ 0.01190125
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00526853
$ 0.00526853

Tokenomik InsightX (INX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik InsightX (INX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token INX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token INX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik INX, terokai INX harga langsung token!

INX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju INX? Halaman ramalan harga INX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.