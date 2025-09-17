Instadapp DAI (IDAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Harga Terendah $ 0.937928$ 0.937928 $ 0.937928 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Instadapp DAI (IDAI) harga masa nyata ialah $1.15. Sepanjang 24 jam yang lalu, IDAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IDAI sepanjang masa ialah $ 1.16, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.937928.

Dari segi prestasi jangka pendek, IDAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Instadapp DAI (IDAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 399.47$ 399.47 $ 399.47 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 399.47$ 399.47 $ 399.47 Bekalan Peredaran 346.65 346.65 346.65 Jumlah Bekalan 346.6453629447627 346.6453629447627 346.6453629447627

Had Pasaran semasa Instadapp DAI ialah $ 399.47, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IDAI ialah 346.65, dengan jumlah bekalan sebanyak 346.6453629447627. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 399.47.