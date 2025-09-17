Instadapp ETH v2 (IETH V2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 5,227.62 24J Tinggi $ 5,354.0 Sepanjang Masa $ 5,817.34 Harga Terendah $ 1,617.76 Perubahan Harga (1J) -0.17% Perubahan Harga (1D) +1.02% Perubahan Harga (7D) +1.22%

Instadapp ETH v2 (IETH V2) harga masa nyata ialah $5,280.77. Sepanjang 24 jam yang lalu, IETH V2 didagangkan antara $ 5,227.62 rendah dan $ 5,354.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IETH V2 sepanjang masa ialah $ 5,817.34, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,617.76.

Dari segi prestasi jangka pendek, IETH V2 telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, +1.02% dalam 24 jam dan +1.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Instadapp ETH v2 (IETH V2) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 62.99 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 254.74M Bekalan Peredaran 0.00 Jumlah Bekalan 48,239.5128192298

Had Pasaran semasa Instadapp ETH v2 ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.99. Bekalan edaran IETH V2 ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 48239.5128192298. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 254.74M.