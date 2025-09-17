Instadapp ETH v2 Harga (IETH V2)
Instadapp ETH v2 (IETH V2) harga masa nyata ialah $5,280.77. Sepanjang 24 jam yang lalu, IETH V2 didagangkan antara $ 5,227.62 rendah dan $ 5,354.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IETH V2 sepanjang masa ialah $ 5,817.34, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,617.76.
Dari segi prestasi jangka pendek, IETH V2 telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, +1.02% dalam 24 jam dan +1.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Instadapp ETH v2 ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.99. Bekalan edaran IETH V2 ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 48239.5128192298. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 254.74M.
Pada hari ini, perubahan harga Instadapp ETH v2 kepada USD adalah $ +53.16.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Instadapp ETH v2 kepada USD adalah $ +223.5888579540.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Instadapp ETH v2 kepada USD adalah $ +1,404.1086879930.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Instadapp ETH v2 kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +53.16
|+1.02%
|30 Hari
|$ +223.5888579540
|+4.23%
|60 Hari
|$ +1,404.1086879930
|+26.59%
|90 Hari
|$ 0
|--
What is the project about? Instadapp is a DeFi (decentralized finance) management platform that allows users to seamlessly access and manage multiple DeFi protocols through a single interface. It provides an easy-to-use dashboard for users to monitor their DeFi positions and execute transactions across multiple protocols with a few clicks. What makes your project unique? Instadapp stands out in the DeFi space by providing a user-friendly interface and allowing users to manage multiple protocols in one place. It also offers advanced features such as automatic portfolio rebalancing, multi-step transactions, and advanced lending strategies. History of your project. Instadapp was founded in 2018 by Sowmay Jain and Samyak Jain. The project started as a simple tool for managing MakerDAO CDPs Collateralized Debt Positions, but has since grown to support multiple protocols and become a popular DeFi management platform. What’s next for your project? Instadapp is constantly improving its platform and adding support for new protocols. They have recently launched their Avocado wallet their entry into Account Abstraction What can your token be used for? iETH v2 is a tokenized deposit from the Instadapp Lite Vaults
Memahami tokenomik Instadapp ETH v2 (IETH V2) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IETH V2 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
