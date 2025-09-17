Instadapp USDC (IUSDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24J Rendah $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 24J Tinggi $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Sepanjang Masa $ 10.63$ 10.63 $ 10.63 Harga Terendah $ 0.95603$ 0.95603 $ 0.95603 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -0.00% Perubahan Harga (7D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +0.03%

Instadapp USDC (IUSDC) harga masa nyata ialah $1.19. Sepanjang 24 jam yang lalu, IUSDC didagangkan antara $ 1.18 rendah dan $ 1.19 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IUSDC sepanjang masa ialah $ 10.63, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.95603.

Dari segi prestasi jangka pendek, IUSDC telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Instadapp USDC (IUSDC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.06K$ 5.06K $ 5.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.06K$ 5.06K $ 5.06K Bekalan Peredaran 4.27K 4.27K 4.27K Jumlah Bekalan 4,271.377189 4,271.377189 4,271.377189

Had Pasaran semasa Instadapp USDC ialah $ 5.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IUSDC ialah 4.27K, dengan jumlah bekalan sebanyak 4271.377189. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.06K.