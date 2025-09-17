Insula (ISLA) Maklumat Harga (USD)

Insula (ISLA) harga masa nyata ialah $0.01386735. Sepanjang 24 jam yang lalu, ISLA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ISLA sepanjang masa ialah $ 3.1, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00259618.

Dari segi prestasi jangka pendek, ISLA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +2.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Insula (ISLA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.60K$ 12.60K $ 12.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.29K$ 13.29K $ 13.29K Bekalan Peredaran 908.50K 908.50K 908.50K Jumlah Bekalan 958,176.0013771977 958,176.0013771977 958,176.0013771977

Had Pasaran semasa Insula ialah $ 12.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ISLA ialah 908.50K, dengan jumlah bekalan sebanyak 958176.0013771977. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.29K.