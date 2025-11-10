InsurAce Harga Hari Ini

Harga langsung InsurAce (INSUR) hari ini ialah $ 0.00225769, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa INSUR kepada USD penukaran adalah $ 0.00225769 setiap INSUR.

InsurAce kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 155,528, dengan bekalan edaran sebanyak 68.89M INSUR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, INSUR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 15.2, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00032439.

Dalam prestasi jangka pendek, INSUR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

InsurAce (INSUR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 155.53K$ 155.53K $ 155.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 225.77K$ 225.77K $ 225.77K Bekalan Peredaran 68.89M 68.89M 68.89M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa InsurAce ialah $ 155.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INSUR ialah 68.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 225.77K.