INSURANCE (INSURANCE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 109.7 $ 109.7 $ 109.7 24J Rendah $ 112.24 $ 112.24 $ 112.24 24J Tinggi 24J Rendah $ 109.7$ 109.7 $ 109.7 24J Tinggi $ 112.24$ 112.24 $ 112.24 Sepanjang Masa $ 112.24$ 112.24 $ 112.24 Harga Terendah $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 Perubahan Harga (1J) +0.17% Perubahan Harga (1D) +0.87% Perubahan Harga (7D) +3.47% Perubahan Harga (7D) +3.47%

INSURANCE (INSURANCE) harga masa nyata ialah $110.89. Sepanjang 24 jam yang lalu, INSURANCE didagangkan antara $ 109.7 rendah dan $ 112.24 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INSURANCE sepanjang masa ialah $ 112.24, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.16.

Dari segi prestasi jangka pendek, INSURANCE telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, +0.87% dalam 24 jam dan +3.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

INSURANCE (INSURANCE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 20.36K$ 20.36K $ 20.36K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.87B$ 10.87B $ 10.87B Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 98,000,000.0 98,000,000.0 98,000,000.0

Had Pasaran semasa INSURANCE ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 20.36K. Bekalan edaran INSURANCE ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 98000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.87B.