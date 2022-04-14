Tokenomik INSURANCE (INSURANCE)

Lihat cerapan utama tentang INSURANCE (INSURANCE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
INSURANCE (INSURANCE) Maklumat

We are a team of experienced professionals dedicated to providing comprehensive insurance solutions for the digital and physical asset ecosystem. Our mission is to empower individuals and businesses to operate confidently in an evolving world. We strive to create a secure and reliable environment for all your valuable assets.

Our mission is to bridge the gap between traditional insurance and the evolving world of digital assets and physical property. We aim to provide accessible, reliable, and comprehensive coverage that empowers our clients to navigate the complexities of the modern financial landscape with confidence.

https://insurance.game
https://insurance.game/whitepaper-2

INSURANCE (INSURANCE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk INSURANCE (INSURANCE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 98.00M
$ 98.00M$ 98.00M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.95B
$ 10.95B$ 10.95B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 113.15
$ 113.15$ 113.15
Terendah Sepanjang Masa:
$ 2.16
$ 2.16$ 2.16
Harga Semasa:
$ 111.69
$ 111.69$ 111.69

Tokenomik INSURANCE (INSURANCE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik INSURANCE (INSURANCE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token INSURANCE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token INSURANCE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik INSURANCE, terokai INSURANCE harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.