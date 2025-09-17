inSure DeFi (SURE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00132409 $ 0.00132409 $ 0.00132409 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00132409$ 0.00132409 $ 0.00132409 Sepanjang Masa $ 0.11397$ 0.11397 $ 0.11397 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.24% Perubahan Harga (1D) +0.82% Perubahan Harga (7D) +6.87% Perubahan Harga (7D) +6.87%

inSure DeFi (SURE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SURE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00132409 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SURE sepanjang masa ialah $ 0.11397, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SURE telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, +0.82% dalam 24 jam dan +6.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

inSure DeFi (SURE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.87M$ 23.87M $ 23.87M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 79.33M$ 79.33M $ 79.33M Bekalan Peredaran 26.48B 26.48B 26.48B Jumlah Bekalan 88,000,000,000.0 88,000,000,000.0 88,000,000,000.0

Had Pasaran semasa inSure DeFi ialah $ 23.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SURE ialah 26.48B, dengan jumlah bekalan sebanyak 88000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 79.33M.