inSure DeFi is a community-based crypto asset insurance ecosystem, where users can insure their crypto-portfolio by buying SURE tokens with fiat and other cryptocurrencies. inSure is designed to distribute crypto ownership risks amongst a liquidity pool, with insurance premiums determined by a Dynamic Pricing Model that leverages Chainlink. Capital required to back the risks at any point in time is based on the market pricing of SURE tokens, as well as community demand for insurance of crypto portfolios. A decentralized support system called the inSure DAO is also used to diligently process all the insurance claims, wherein voters make sure that any fraudulent claims are flagged and only valid claims are fulfilled.
inSure DeFi is a Decentralized Insurance Ecosystem, trusted by thousands of community members to protect their crypto portfolios from scams, exchange closures, and drastic devaluations. inSure DeFi provides insurance solutions for the crypto space to stabilize and secure Crypto & DeFi portfolios.
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SURE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SURE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.