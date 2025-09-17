INT OS (INTOS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01628669$ 0.01628669 $ 0.01628669 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.40% Perubahan Harga (1D) +8.87% Perubahan Harga (7D) +0.78% Perubahan Harga (7D) +0.78%

INT OS (INTOS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, INTOS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INTOS sepanjang masa ialah $ 0.01628669, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, INTOS telah berubah sebanyak -0.40% sejak sejam yang lalu, +8.87% dalam 24 jam dan +0.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

INT OS (INTOS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.06K$ 3.06K $ 3.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.82K$ 3.82K $ 3.82K Bekalan Peredaran 2.80B 2.80B 2.80B Jumlah Bekalan 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

Had Pasaran semasa INT OS ialah $ 3.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INTOS ialah 2.80B, dengan jumlah bekalan sebanyak 3500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.82K.