Integral (ITGR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00469832 24J Tinggi $ 0.00485354 Sepanjang Masa $ 3.45 Harga Terendah $ 0.00286014 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -2.48% Perubahan Harga (7D) +2.04%

Integral (ITGR) harga masa nyata ialah $0.00472832. Sepanjang 24 jam yang lalu, ITGR didagangkan antara $ 0.00469832 rendah dan $ 0.00485354 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ITGR sepanjang masa ialah $ 3.45, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00286014.

Dari segi prestasi jangka pendek, ITGR telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -2.48% dalam 24 jam dan +2.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Integral (ITGR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 396.91K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.42M Bekalan Peredaran 83.94M Jumlah Bekalan 299,970,020.3589147

Had Pasaran semasa Integral ialah $ 396.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ITGR ialah 83.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 299970020.3589147. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.42M.