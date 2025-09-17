Lagi Mengenai TEER

Integritee Logo

Integritee Harga (TEER)

Tidak tersenarai

1 TEER ke USD Harga Langsung:

$0.15113
-1.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Integritee (TEER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:08:05 (UTC+8)

Integritee (TEER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.151049
24J Rendah
$ 0.154559
24J Tinggi

$ 0.151049
$ 0.154559
$ 8.87
$ 0.124479
-0.11%

-1.47%

-0.92%

-0.92%

Integritee (TEER) harga masa nyata ialah $0.151295. Sepanjang 24 jam yang lalu, TEER didagangkan antara $ 0.151049 rendah dan $ 0.154559 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TEER sepanjang masa ialah $ 8.87, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.124479.

Dari segi prestasi jangka pendek, TEER telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -1.47% dalam 24 jam dan -0.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Integritee (TEER) Maklumat Pasaran

$ 601.84K
$ 601.84K$ 601.84K

--
$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

3.98M
10,000,000.0
Had Pasaran semasa Integritee ialah $ 601.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TEER ialah 3.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.51M.

Integritee (TEER) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Integritee kepada USD adalah $ -0.0022727601629082.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Integritee kepada USD adalah $ -0.0036118201.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Integritee kepada USD adalah $ -0.0021517477.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Integritee kepada USD adalah $ -0.0509373466632095.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0022727601629082-1.47%
30 Hari$ -0.0036118201-2.38%
60 Hari$ -0.0021517477-1.42%
90 Hari$ -0.0509373466632095-25.18%

Apakah itu Integritee (TEER)

What is the project about? The Integritee platform enables firms and dApps to process their users’ data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services. Achieving this will depend on establishing trustworthy public auditability and transparency, to allow everybody to verify that the correct code is executed on genuine TEE hardware. Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?

Integritee (TEER) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Integritee Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Integritee (TEER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Integritee (TEER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Integritee.

Semak Integritee ramalan harga sekarang!

TEER kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Integritee (TEER)

Memahami tokenomik Integritee (TEER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TEER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Integritee (TEER)

Berapakah nilai Integritee (TEER) hari ini?
Harga langsung TEER dalam USD ialah 0.151295 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TEER ke USD?
Harga semasa TEER ke USD ialah $ 0.151295. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Integritee?
Had pasaran untuk TEER ialah $ 601.84K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TEER?
Bekalan edaran TEER ialah 3.98M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TEER?
TEER mencapai harga ATH sebanyak 8.87 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TEER?
TEER melihat harga ATL sebanyak 0.124479 USD.
Berapakah jumlah dagangan TEER?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TEERialah -- USD.
Adakah TEER akan naik lebih tinggi tahun ini?
TEER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TEERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

