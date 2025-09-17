Integritee (TEER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.151049 $ 0.151049 $ 0.151049 24J Rendah $ 0.154559 $ 0.154559 $ 0.154559 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.151049$ 0.151049 $ 0.151049 24J Tinggi $ 0.154559$ 0.154559 $ 0.154559 Sepanjang Masa $ 8.87$ 8.87 $ 8.87 Harga Terendah $ 0.124479$ 0.124479 $ 0.124479 Perubahan Harga (1J) -0.11% Perubahan Harga (1D) -1.47% Perubahan Harga (7D) -0.92% Perubahan Harga (7D) -0.92%

Integritee (TEER) harga masa nyata ialah $0.151295. Sepanjang 24 jam yang lalu, TEER didagangkan antara $ 0.151049 rendah dan $ 0.154559 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TEER sepanjang masa ialah $ 8.87, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.124479.

Dari segi prestasi jangka pendek, TEER telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -1.47% dalam 24 jam dan -0.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Integritee (TEER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 601.84K$ 601.84K $ 601.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Bekalan Peredaran 3.98M 3.98M 3.98M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Integritee ialah $ 601.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TEER ialah 3.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.51M.