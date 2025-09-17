intellika AI (INTAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00244052$ 0.00244052 $ 0.00244052 Harga Terendah $ 0.00001605$ 0.00001605 $ 0.00001605 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +10.13% Perubahan Harga (7D) +10.13%

intellika AI (INTAI) harga masa nyata ialah $0.00002165. Sepanjang 24 jam yang lalu, INTAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INTAI sepanjang masa ialah $ 0.00244052, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001605.

Dari segi prestasi jangka pendek, INTAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +10.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

intellika AI (INTAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.65K$ 21.65K $ 21.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.65K$ 21.65K $ 21.65K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,970,242.51 999,970,242.51 999,970,242.51

Had Pasaran semasa intellika AI ialah $ 21.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INTAI ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999970242.51. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.65K.