Lagi Mengenai INTAI

Maklumat Harga INTAI

Laman Web Rasmi INTAI

Tokenomik INTAI

Ramalan Harga INTAI

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

intellika AI Logo

intellika AI Harga (INTAI)

Tidak tersenarai

1 INTAI ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
intellika AI (INTAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:10:34 (UTC+8)

intellika AI (INTAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00244052
$ 0.00244052$ 0.00244052

$ 0.00001605
$ 0.00001605$ 0.00001605

--

--

+10.13%

+10.13%

intellika AI (INTAI) harga masa nyata ialah $0.00002165. Sepanjang 24 jam yang lalu, INTAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INTAI sepanjang masa ialah $ 0.00244052, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001605.

Dari segi prestasi jangka pendek, INTAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +10.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

intellika AI (INTAI) Maklumat Pasaran

$ 21.65K
$ 21.65K$ 21.65K

--
----

$ 21.65K
$ 21.65K$ 21.65K

999.97M
999.97M 999.97M

999,970,242.51
999,970,242.51 999,970,242.51

Had Pasaran semasa intellika AI ialah $ 21.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INTAI ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999970242.51. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.65K.

intellika AI (INTAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga intellika AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga intellika AI kepada USD adalah $ +0.0000042349.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga intellika AI kepada USD adalah $ +0.0000000320.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga intellika AI kepada USD adalah $ +0.000000096487754863818.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ +0.0000042349+19.56%
60 Hari$ +0.0000000320+0.15%
90 Hari$ +0.000000096487754863818+0.45%

Apakah itu intellika AI (INTAI)

intellika AI token aims to revolutionize the platform economy by decentralizing profit-sharing mechanisms through blockchain technology and AI Agents. In today's platform systems, users contribute significantly to the success of platforms like Meta but receive no share of the advertising revenue. intellika AI ecosystem addresses this by enabling a protocol economy where users are fairly rewarded for their participation. Our innovative transaction fee distribution ensures continuous rewards to token holders, facilitates token buybacks and burns, enhances liquidity, and supports marketing and CEX listings, driving sustained value growth.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

intellika AI (INTAI) Sumber

Laman Web Rasmi

intellika AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai intellika AI (INTAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset intellika AI (INTAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk intellika AI.

Semak intellika AI ramalan harga sekarang!

INTAI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik intellika AI (INTAI)

Memahami tokenomik intellika AI (INTAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token INTAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai intellika AI (INTAI)

Berapakah nilai intellika AI (INTAI) hari ini?
Harga langsung INTAI dalam USD ialah 0.00002165 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa INTAI ke USD?
Harga semasa INTAI ke USD ialah $ 0.00002165. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran intellika AI?
Had pasaran untuk INTAI ialah $ 21.65K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran INTAI?
Bekalan edaran INTAI ialah 999.97M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) INTAI?
INTAI mencapai harga ATH sebanyak 0.00244052 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa INTAI?
INTAI melihat harga ATL sebanyak 0.00001605 USD.
Berapakah jumlah dagangan INTAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk INTAIialah -- USD.
Adakah INTAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
INTAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INTAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:10:34 (UTC+8)

intellika AI (INTAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.