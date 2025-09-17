Inter Stable Token (IST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.998324 24J Tinggi $ 1.016 Sepanjang Masa $ 1.16 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.35% Perubahan Harga (1D) +0.13% Perubahan Harga (7D) -0.35%

Inter Stable Token (IST) harga masa nyata ialah $1. Sepanjang 24 jam yang lalu, IST didagangkan antara $ 0.998324 rendah dan $ 1.016 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IST sepanjang masa ialah $ 1.16, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IST telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, +0.13% dalam 24 jam dan -0.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Inter Stable Token (IST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.41M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.41M Bekalan Peredaran 1.41M Jumlah Bekalan 1,405,609.521103

Had Pasaran semasa Inter Stable Token ialah $ 1.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IST ialah 1.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1405609.521103. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.41M.