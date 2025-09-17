Intern (INTERN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00388484$ 0.00388484 $ 0.00388484 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -0.02% Perubahan Harga (7D) +19.54% Perubahan Harga (7D) +19.54%

Intern (INTERN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, INTERN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INTERN sepanjang masa ialah $ 0.00388484, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, INTERN telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan +19.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Intern (INTERN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 56.08K$ 56.08K $ 56.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 56.08K$ 56.08K $ 56.08K Bekalan Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Jumlah Bekalan 999,866,133.5422243 999,866,133.5422243 999,866,133.5422243

Had Pasaran semasa Intern ialah $ 56.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INTERN ialah 999.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999866133.5422243. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 56.08K.