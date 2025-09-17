Lagi Mengenai IKB

International Klein Blue Logo

International Klein Blue Harga (IKB)

Tidak tersenarai

1 IKB ke USD Harga Langsung:

$0.0002842
+0.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
International Klein Blue (IKB) Carta Harga Langsung
International Klein Blue (IKB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0.00%

+0.97%

+7.41%

+7.41%

International Klein Blue (IKB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, IKB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IKB sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IKB telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +0.97% dalam 24 jam dan +7.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

International Klein Blue (IKB) Maklumat Pasaran

$ 234.35K
--
$ 234.35K
824.63M
824,634,100.7734673
Had Pasaran semasa International Klein Blue ialah $ 234.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IKB ialah 824.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 824634100.7734673. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 234.35K.

International Klein Blue (IKB) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga International Klein Blue kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga International Klein Blue kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga International Klein Blue kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga International Klein Blue kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.97%
30 Hari$ 0+16.36%
60 Hari$ 0+22.95%
90 Hari$ 0--

Apakah itu International Klein Blue (IKB)

IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

International Klein Blue (IKB) Sumber

Laman Web Rasmi

International Klein Blue Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai International Klein Blue (IKB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset International Klein Blue (IKB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk International Klein Blue.

Semak International Klein Blue ramalan harga sekarang!

IKB kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik International Klein Blue (IKB)

Memahami tokenomik International Klein Blue (IKB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IKB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai International Klein Blue (IKB)

Berapakah nilai International Klein Blue (IKB) hari ini?
Harga langsung IKB dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IKB ke USD?
Harga semasa IKB ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran International Klein Blue?
Had pasaran untuk IKB ialah $ 234.35K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IKB?
Bekalan edaran IKB ialah 824.63M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IKB?
IKB mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IKB?
IKB melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan IKB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IKBialah -- USD.
Adakah IKB akan naik lebih tinggi tahun ini?
IKB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IKBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.