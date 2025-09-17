International Klein Blue (IKB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +0.97% Perubahan Harga (7D) +7.41%

International Klein Blue (IKB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, IKB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IKB sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IKB telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +0.97% dalam 24 jam dan +7.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

International Klein Blue (IKB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 234.35K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 234.35K Bekalan Peredaran 824.63M Jumlah Bekalan 824,634,100.7734673

Had Pasaran semasa International Klein Blue ialah $ 234.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IKB ialah 824.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 824634100.7734673. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 234.35K.