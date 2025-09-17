International Meme Fund (IMF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.177435 $ 0.177435 $ 0.177435 24J Rendah $ 0.188134 $ 0.188134 $ 0.188134 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.177435$ 0.177435 $ 0.177435 24J Tinggi $ 0.188134$ 0.188134 $ 0.188134 Sepanjang Masa $ 2.23$ 2.23 $ 2.23 Harga Terendah $ 0.0241715$ 0.0241715 $ 0.0241715 Perubahan Harga (1J) -0.11% Perubahan Harga (1D) -4.50% Perubahan Harga (7D) -18.21% Perubahan Harga (7D) -18.21%

International Meme Fund (IMF) harga masa nyata ialah $0.178085. Sepanjang 24 jam yang lalu, IMF didagangkan antara $ 0.177435 rendah dan $ 0.188134 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IMF sepanjang masa ialah $ 2.23, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0241715.

Dari segi prestasi jangka pendek, IMF telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -4.50% dalam 24 jam dan -18.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

International Meme Fund (IMF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.68M$ 5.68M $ 5.68M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.88M$ 5.88M $ 5.88M Bekalan Peredaran 31.91M 31.91M 31.91M Jumlah Bekalan 33,000,000.0 33,000,000.0 33,000,000.0

Had Pasaran semasa International Meme Fund ialah $ 5.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IMF ialah 31.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 33000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.88M.