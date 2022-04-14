Tokenomik International Meme Fund (IMF)

Lihat cerapan utama tentang International Meme Fund (IMF), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
International Meme Fund (IMF) Maklumat

International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power.

Laman Web Rasmi:
https://imf.bz
Kertas putih:
https://docs.imf.bz

International Meme Fund (IMF) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk International Meme Fund (IMF), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.74M
Jumlah Bekalan:
$ 33.00M
Bekalan Edaran:
$ 31.91M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.00M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.23
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0241715
Harga Semasa:
$ 0.242199
Tokenomik International Meme Fund (IMF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik International Meme Fund (IMF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token IMF yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token IMF yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik IMF, terokai IMF harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.