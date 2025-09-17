International Stable Currency (ISC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.01 $ 2.01 $ 2.01 24J Rendah $ 2.06 $ 2.06 $ 2.06 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 24J Tinggi $ 2.06$ 2.06 $ 2.06 Sepanjang Masa $ 2.06$ 2.06 $ 2.06 Harga Terendah $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) -0.54% Perubahan Harga (7D) +0.31% Perubahan Harga (7D) +0.31%

International Stable Currency (ISC) harga masa nyata ialah $2.02. Sepanjang 24 jam yang lalu, ISC didagangkan antara $ 2.01 rendah dan $ 2.06 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ISC sepanjang masa ialah $ 2.06, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.53.

Dari segi prestasi jangka pendek, ISC telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, -0.54% dalam 24 jam dan +0.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

International Stable Currency (ISC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Bekalan Peredaran 1.12M 1.12M 1.12M Jumlah Bekalan 1,116,460.989464 1,116,460.989464 1,116,460.989464

Had Pasaran semasa International Stable Currency ialah $ 2.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ISC ialah 1.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1116460.989464. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.25M.