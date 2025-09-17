Internet Doge (IDOGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.595355 $ 0.595355 $ 0.595355 24J Rendah $ 0.620181 $ 0.620181 $ 0.620181 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.595355$ 0.595355 $ 0.595355 24J Tinggi $ 0.620181$ 0.620181 $ 0.620181 Sepanjang Masa $ 2.84$ 2.84 $ 2.84 Harga Terendah $ 0.313444$ 0.313444 $ 0.313444 Perubahan Harga (1J) -0.50% Perubahan Harga (1D) +1.80% Perubahan Harga (7D) -3.17% Perubahan Harga (7D) -3.17%

Internet Doge (IDOGE) harga masa nyata ialah $0.609999. Sepanjang 24 jam yang lalu, IDOGE didagangkan antara $ 0.595355 rendah dan $ 0.620181 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IDOGE sepanjang masa ialah $ 2.84, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.313444.

Dari segi prestasi jangka pendek, IDOGE telah berubah sebanyak -0.50% sejak sejam yang lalu, +1.80% dalam 24 jam dan -3.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Internet Doge (IDOGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 608.71K$ 608.71K $ 608.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 608.71K$ 608.71K $ 608.71K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Internet Doge ialah $ 608.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IDOGE ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 608.71K.