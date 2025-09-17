Internet Token (INT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00387562 $ 0.00387562 $ 0.00387562 24J Rendah $ 0.00401252 $ 0.00401252 $ 0.00401252 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00387562$ 0.00387562 $ 0.00387562 24J Tinggi $ 0.00401252$ 0.00401252 $ 0.00401252 Sepanjang Masa $ 0.096725$ 0.096725 $ 0.096725 Harga Terendah $ 0.00149396$ 0.00149396 $ 0.00149396 Perubahan Harga (1J) -0.48% Perubahan Harga (1D) -1.50% Perubahan Harga (7D) -0.09% Perubahan Harga (7D) -0.09%

Internet Token (INT) harga masa nyata ialah $0.00390949. Sepanjang 24 jam yang lalu, INT didagangkan antara $ 0.00387562 rendah dan $ 0.00401252 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INT sepanjang masa ialah $ 0.096725, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00149396.

Dari segi prestasi jangka pendek, INT telah berubah sebanyak -0.48% sejak sejam yang lalu, -1.50% dalam 24 jam dan -0.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Internet Token (INT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.33M$ 3.33M $ 3.33M Bekalan Peredaran 381.55M 381.55M 381.55M Jumlah Bekalan 851,548,126.671742 851,548,126.671742 851,548,126.671742

Had Pasaran semasa Internet Token ialah $ 1.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INT ialah 381.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 851548126.671742. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.33M.