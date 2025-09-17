Internxt (INXT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 47.25$ 47.25 $ 47.25 Harga Terendah $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -91.10% Perubahan Harga (7D) -91.10%

Internxt (INXT) harga masa nyata ialah $0.01043374. Sepanjang 24 jam yang lalu, INXT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INXT sepanjang masa ialah $ 47.25, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, INXT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -91.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Internxt (INXT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.68K$ 11.68K $ 11.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.68K$ 11.68K $ 11.68K Bekalan Peredaran 1.12M 1.12M 1.12M Jumlah Bekalan 1,119,294.54291701 1,119,294.54291701 1,119,294.54291701

Had Pasaran semasa Internxt ialah $ 11.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INXT ialah 1.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1119294.54291701. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.68K.