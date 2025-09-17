Lagi Mengenai ITP

Interport Token Logo

Interport Token Harga (ITP)

Tidak tersenarai

1 ITP ke USD Harga Langsung:

$0.0171887
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Interport Token (ITP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:08:34 (UTC+8)

Interport Token (ITP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 6.96
$ 6.96$ 6.96

$ 0.0041233
$ 0.0041233$ 0.0041233

--

--

+12.57%

+12.57%

Interport Token (ITP) harga masa nyata ialah $0.0171887. Sepanjang 24 jam yang lalu, ITP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ITP sepanjang masa ialah $ 6.96, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0041233.

Dari segi prestasi jangka pendek, ITP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +12.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Interport Token (ITP) Maklumat Pasaran

$ 600.45K
$ 600.45K$ 600.45K

--
----

$ 2.58M
$ 2.58M$ 2.58M

34.93M
34.93M 34.93M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

Had Pasaran semasa Interport Token ialah $ 600.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ITP ialah 34.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 150000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.58M.

Interport Token (ITP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Interport Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Interport Token kepada USD adalah $ +0.0019204332.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Interport Token kepada USD adalah $ +0.0110530852.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Interport Token kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ +0.0019204332+11.17%
60 Hari$ +0.0110530852+64.30%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Interport Token (ITP)

Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain!

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Interport Token (ITP) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Interport Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Interport Token (ITP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Interport Token (ITP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Interport Token.

Semak Interport Token ramalan harga sekarang!

ITP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Interport Token (ITP)

Memahami tokenomik Interport Token (ITP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ITP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Interport Token (ITP)

Berapakah nilai Interport Token (ITP) hari ini?
Harga langsung ITP dalam USD ialah 0.0171887 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ITP ke USD?
Harga semasa ITP ke USD ialah $ 0.0171887. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Interport Token?
Had pasaran untuk ITP ialah $ 600.45K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ITP?
Bekalan edaran ITP ialah 34.93M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ITP?
ITP mencapai harga ATH sebanyak 6.96 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ITP?
ITP melihat harga ATL sebanyak 0.0041233 USD.
Berapakah jumlah dagangan ITP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ITPialah -- USD.
Adakah ITP akan naik lebih tinggi tahun ini?
ITP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ITPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:08:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.