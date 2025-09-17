Interport Token (ITP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 6.96$ 6.96 $ 6.96 Harga Terendah $ 0.0041233$ 0.0041233 $ 0.0041233 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +12.57% Perubahan Harga (7D) +12.57%

Interport Token (ITP) harga masa nyata ialah $0.0171887. Sepanjang 24 jam yang lalu, ITP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ITP sepanjang masa ialah $ 6.96, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0041233.

Dari segi prestasi jangka pendek, ITP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +12.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Interport Token (ITP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 600.45K$ 600.45K $ 600.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M Bekalan Peredaran 34.93M 34.93M 34.93M Jumlah Bekalan 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Had Pasaran semasa Interport Token ialah $ 600.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ITP ialah 34.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 150000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.58M.