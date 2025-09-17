Intrepid Token (INT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 5.09 $ 5.09 $ 5.09 24J Rendah $ 5.21 $ 5.21 $ 5.21 24J Tinggi 24J Rendah $ 5.09$ 5.09 $ 5.09 24J Tinggi $ 5.21$ 5.21 $ 5.21 Sepanjang Masa $ 14.27$ 14.27 $ 14.27 Harga Terendah $ 3.42$ 3.42 $ 3.42 Perubahan Harga (1J) -0.20% Perubahan Harga (1D) -2.18% Perubahan Harga (7D) +0.21% Perubahan Harga (7D) +0.21%

Intrepid Token (INT) harga masa nyata ialah $5.09. Sepanjang 24 jam yang lalu, INT didagangkan antara $ 5.09 rendah dan $ 5.21 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INT sepanjang masa ialah $ 14.27, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3.42.

Dari segi prestasi jangka pendek, INT telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, -2.18% dalam 24 jam dan +0.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Intrepid Token (INT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 399.52K$ 399.52K $ 399.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 508.77K$ 508.77K $ 508.77K Bekalan Peredaran 78.53K 78.53K 78.53K Jumlah Bekalan 99,999.999999998 99,999.999999998 99,999.999999998

Had Pasaran semasa Intrepid Token ialah $ 399.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INT ialah 78.53K, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999.999999998. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 508.77K.