Introvert Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Introvert Coin (INTROVERT) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa INTROVERT kepada USD penukaran adalah -- setiap INTROVERT.

Introvert Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,127.97, dengan bekalan edaran sebanyak 999.42M INTROVERT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, INTROVERT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00183675, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, INTROVERT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -17.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Introvert Coin (INTROVERT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K Bekalan Peredaran 999.42M 999.42M 999.42M Jumlah Bekalan 999,420,140.014031 999,420,140.014031 999,420,140.014031

Had Pasaran semasa Introvert Coin ialah $ 6.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INTROVERT ialah 999.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999420140.014031. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.13K.